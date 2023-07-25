Парень разослал свои откровенные фото и получил неожиданную реакцию

Пользователь Reddit с ником vinay_awsome24 рассказал, как по ошибке отправил знакомым свои откровенные фото, после чего получил новое прозвище. По его словам, он не ожидал от получателей реакции, с которой в итоге столкнулся.

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Парень заявил, что сделал около 15 снимков своего обнаженного торса с помощью приложения Snapchat, чтобы внимательно рассмотреть свою грудную клетку. Однако вместо того, чтобы сохранить фотографии, он случайно нажал на кнопку «Избранные контакты» и отправил их 80 контактам из телефонной книги.

«Я попытался удалить фотографии, но было слишком поздно. (...) Реакции были самые разные: мне отправляли как смеющиеся смайлики, так и эмодзи-черепа (это было неприятно)», — признался герой истории.

Некоторые знакомые, получившие снимки, решили подшутить над парнем и дали ему прозвище Тощий Вини из-за его телосложения.

«Несмотря на то, что я не совсем уверен в себе, мне почему-то понравилось это прозвище. (...) Я попытался обратить это в шутку, и оно еще больше закрепилось за мной», — рассказал он.

В комментариях к публикации многие поиронизировали над ситуацией, в которую попал рассказчик.

«Может, стоит делать фото не в приложении, а просто через камеру телефона?», «Сколько же у вас друзей, если в "Избранном" — 80 человек?», «Как можно сделать это "случайно"? Там как минимум нужно нажать две кнопки и выбрать всех адресатов», — пошутили они под постом.