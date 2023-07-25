Семья невесты избила жениха из-за лысины

В Индии семья невесты устроила драку из-за парика жениха. Об этом сообщает ABP Live.

© Lenta.ru

Родственники невесты избили жениха, который пытался скрыть свою лысину. Драка произошла прямо во время церемонии.

На видео, снятом во время свадьбы, заподозривший неладное родственник невесты внезапно срывает с мужчины парик. После этого шокированные ложью родные женщины начинают обзывать жениха и бросаются на него с кулаками. Мужчина в ответ только прикрывает голову руками.

Несмотря на просьбы жениха простить его, семья невесты обратилась за помощью к деревенским властям. Помимо лысины, конфликт вызвало еще и то, что мужчина, как оказалось, уже состоял в браке. Согласно информации СМИ, разбирательство завершилось без вмешательства полиции.