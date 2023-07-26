В Китае фермер разводит скот на балконе многоквартирного дома

Фермер в Китае разводит скот на балконе многоквартирного дома, пишет Oddity Central. Соседи мужчины требуют, чтобы он убрал животных.

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Как пишут СМИ, мужчина недавно переехал из деревни в крупный город и привез с собой семь бычков весом от 10 до 20 килограммов, которых теперь держит на балконе в качестве домашних питомцев. Соседи фермера много раз жаловались на постоянное мычание и зловоние, исходящее от животных.

Сообщается, что власти уже забирали животных у мужчины, но он неоднократно возвращал бычков обратно. Пользователи соцсетей отнеслись к ситуации с юмором и считают, что фермера можно понять.

«Человек всю жизнь прожил в деревне и привык держать животных в своем дворе», — пишут комментаторы.

Однако большинство участников обсуждения сошлись во мнении, что такое поведение китайца и его образ жизни недопустимы в современном обществе.