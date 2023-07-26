Акула заставила туристов с криками бежать с популярного пляжа

Акула рядом с популярным французским пляжем заставила испуганных туристов с криками бежать от воды и попала на видео. Кадры опубликованы в TikTok, на что обратило внимание The Mirror.

Уточняется, что хищник был замечен в воде близко к пляжу Ле-Баркарес на юге Франции. На записи показано, что акула подобралась вплотную к берегу, откуда на нее смотрят отдыхающие. По словам спасателей, эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности.