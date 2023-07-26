Буйные барсуки размером с собаку напугали мужчину в Великобритании

Необычная история случилась с жителем Великобритании. 46-летний Стивен Макдональд вернулся после недельного отпуска и обнаружил пропажу домашней кошки. Во время поисков любимицы, мужчина наткнулся на пару диких барсуков размером с английского бульдога.

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Стивен хотел сделать несколько фото, но одно из животных попыталось напасть на мужчину. Британцу пришлось стремительно скрыться, перемахнув через забор, находящийся по соседству. Барсучья погоня могла продолжиться, но животные скрылись в неизвестном направлении, преодолев забор также ловко, как Макдональд.

«Он промчался возле моей ноги, которую я в последний момент успел отодвинуть, и перемахнул через невысокий забор», – рассказывает мужчина.

Житель Великобритании предостерег людей от подобных ошибок: «Я бы не рекомендовал приближаться к ним. Они грозные, и у них длинные когти», – отметил он.