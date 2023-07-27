Австралиец пожертвовал диван и забыл, что спрятал в нем $30 тыс.

Пожилой мужчина из Австралии отдал диван на благотворительность, а потом вспомнил, что хранил в нем $30 тыс., пишет LADBible. Теперь пенсионер надеется, что новый владелец мебели вернет деньги.

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Как рассказал мужчин по имени Джордж, он делает в доме ремонт, поэтому решил избавиться от старого дивана. Выкидывать его мужчине было жалко, и он пожертвовал мебель нуждающимся. Однако через несколько дней пенсионер вспомнил, что хранил в том диване $30 тысяч.

«Я не могу поверить, насколько я был чертовски глуп, если честно», — критикует себя австралиец.

К сожалению, Джордж не смог отследить, кому была продана мебель. Теперь мужчина надеется, что новый хозяин дивана найдет деньги и вернет их обратно. Пенсионер также сделал несколько публикаций в соцсетях на этот счет, предложив награду тому, кто вернет «заначаку».

«Если я получу часть [денег] обратно, я буду счастлив», — добавил он.