Что такое скибиди-туалеты и откуда они взялись

Невозможно предсказать заранее, какое видео завирусится так, что соберет десятки миллионов просмотров. Такое случается достаточно часто. Потом волна популярности спадает, пока в Сети не появится новое видео. Но ролики про скибиди-туалеты уникальны тем, что они из вирусного видео превратились в популярный сериал.

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«Рамблер» рассказывает, что такое скибиди-туалеты, кто их придумал и как все это понимать.

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Что такое скибиди-туалеты

Скибиди-туалеты – это интернет-мем, который стал популярным в 2021 году. Он возник в России и быстро распространился в социальных сетях и мессенджерах.

Изначально скибиди-туалеты появились в виде видеоролика, в котором парень, переодеваясь в туалете, повторял фразу "скибиди туалеты". Видео было снято с юмором и непринужденностью, что вызвало смех у зрителей.

Затем видеоролик стал массово распространяться в интернете, а пользователи начали создавать свои версии этого мема. Скибиди-туалеты стали использоваться в различных контекстах и ситуациях, добавляя юмор и игривость в общение.

Таким образом, скибиди-туалеты являются интернет-мемом, который стал популярным благодаря своей забавности и возможности использования в различных контекстах.

Кто придумал скибиди-туалеты

Первое видео опубликовал пользователь с ником DaFuq!?Boom! - это Андрей Герасимов, студент Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Автор первого ролика и сам не предполагал, что скибиди-туалеты произведут такой фурор во всем мире.

Почему именно скибиди

Главное отличие роликов в том, что в каждом из них звучит версия песни Тимбалэнда Give It To Me вместе с мемом Skibidi Dop Yes Yes. Правда есть версия, что изначально песню поет Müzik Dağıtım, но сейчас это уже не столь важно.

О чем сериал про скибиди-туалеты

Смотреть сериал можно с любого эпизода, каждая серия имеет законченный сюжет. В основе – конфликт между злодеями скибиди-туалетами и главными героями сериала – агентами-камерами, агентами-колонками и агентами-телевизорами.

Победить скибиди-туалет можно двумя способами:

Нажать на кнопку слива и смыть таким образом поющую голову в унитаз, Разбить поющую голову любым тяжелым предметом, попавшим в руки.

Исключение из правила – скибиди-туалет G-man. Это огромный туалет с головой G-Man из серии игр Half-Life, лидер всех скибиди-туалетов. У него из глаз бьют лазерные лучи, а еще есть камень веры скибиди. Скибиди-G-man способен взрывать дома и уничтожать целые города. Впервые появился в седьмом эпизоде. После этого появлялся часто, хотя и не в каждой серии.

Почему скибиди-туалеты стали такими популярными

Видеоролик с парнем, повторяющим фразу «скибиди-туалеты» с юмором и непринужденностью, вызвал смех у зрителей. Это привлекло внимание и стало основой для создания мемов и пародий.

Видеоролик быстро распространился в социальных сетях и мессенджерах, пользователи начали делиться им с друзьями, что привело к его популяризации.

Скибиди-туалеты можно использовать в различных ситуациях и контекстах, добавляя юмор и игривость в общение. Это делает его универсальным и привлекательным для широкой аудитории.

Пользователи начали создавать свои версии мема, добавляя к нему свою креативность и оригинальность. Это способствовало распространению скибиди-туалетов.

Популярность скибиди-туалетов обусловлена их забавностью, возможностью использования в различных контекстах и массовым участием пользователей в их распространении.