Мужчина отбился от акулы-людоеда и доплыл до берега с прокушенной ногой

В Австралии серфер подвергся нападению акулы-людоеда, отбился и сумел проплыть полкилометра до берега с прокушенной ногой. Об этом сообщает Nine News.

Инцидент произошел утром 24 июля недалеко от города Перт, штат Западная Австралия. Молодой мужчина катался на доске примерно в 600 метрах от берега, когда его атаковала хищная рыба. Акула сбросила австралийца с доски и схватила за левую ногу.

Несмотря на серьезную рану, серфер сумел отбиться от вцепившейся в него хищницы, снова забраться на доску и доплыть до пляжа. Там мужчине оказала первую помощь медсестра, после чего его доставили в больницу. Очевидцы рассказали, что пострадавший потерял много крови, и похвалили его за хладнокровие и отвагу, проявленные в экстремальной ситуации.