Россиянка приютила дома 120 крыс

Как рассказала женщина изданию «Комсомольская правда», для нее самой стало неожиданностью, что она «влюбилась» в этих животных. Она призналась, что когда-то купила грызуна для дочери, и с тех «пропала». Купив одну крысу, они узнали, что жить поодиночке они не могут. Первой крысе приобрели «компанию», затем она нашла крысу в коробке. Так и пошло.

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Теперь у россиянки 120 питомцев, причем есть и декоративные, и дикие крысы. Клетки занимают почти всю квартиру, из-за чего хозяйка спит на матрасе в кухне.