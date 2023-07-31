Женщина сходила в туалет и после этого заметила змею в унитазе

Пользовательница TikTok по имени Кристина рассказала, что сходила в туалет, не заметив притаившуюся в унитазе змею. На видео, снятое женщиной, обратило внимание LADbible.
На кадрах видно, как полутораметровая змея рода пантерофис, не двигаясь, лежит в чаше унитаза. Кристина, шокированная тем, что заметила рептилию только после того, как справила нужду, несколько раз кричит:
«Я только что помочилась, я только что помочилась!»
За двое суток ролик набрал почти 13 миллионов просмотров. Многие были шокированы увиденным и заявили, что всегда боялись попасть в подобную ситуацию.
«Вот почему я каждый раз все проверяю, прежде чем сесть, ведь подобное действительно случается», — написал один из комментаторов.
Пантерофисы — род змей из семейства ужеобразных, обитающих в Северной Америке и на Антильских островах. Длина таких рептилий колеблется от 100 до 250 сантиметров.