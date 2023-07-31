Фанатка "Барби" отменила свидание из-за отказа парня надеть розовое

Женщина отменила свидание после того, как ухажер отказался надеть розовое на сеанс «Барби»
Американка рассказала, что отменила свидание с бойфрендом, потому что он отказался надевать розовую одежду на сеанс «Барби», пишет LADBible.
Женщина рассказала, что фильм о Барби многое значит для нее. Она годами ждала экранизацию истории любимой куклы, поэтому не могла пропустить предстоящий сеанс картины. Американка собиралась пойти в кино с бойфрендом, но поставила тому условие.
«Я попросила своего парня пойти со мной в кино, чтобы мы оба были одеты в розовое. Это показало бы, что он меня поддерживает, и это было бы просто весело», — прокомментировала женщина.
Однако бойфренд отказался выполнять это требование, заявив, что сам факт похода на «Барби» для него и есть проявление поддержки. Женщину такой ответ не устроил, и она отменила свидание.
«Мы решили отменить свидание, так как настроение уже испорчено», — добавила фанатка куклы.
После того, как женщина поделилась историей в соцсетях, комментаторы встали на защиту бойфренда.
«Разве недостаточно того, что он согласился посмотреть фильм?» — удивляются люди.