Путешествующий по миру уличный музыкант лишился денег на таможне и обезумел

Британский уличный музыкант, путешествующий по миру, лишился денег во время таможенного контроля в Испании. Об этом он рассказал Nottingham Post.

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71-летний Алан Пау (Alan Powe) приехал из Гибралтара в Испанию с девятью тысячами долларов. У мужчины нет банковского счета, поэтому деньги он хранит в своем рюкзаке. Прежде это не вызывало проблем, поделился Пау, однако на этот раз пограничники обвинили туриста в отмывании денег и изъяли все его средства.

По словам музыканта, он был расстроен и обезумел, так как это были деньги, оставленные ему от матери в наследство. Других средств на существование у мужчины нет.

«Я не знаю, что буду делать сейчас. Мне придется вернуться в Великобританию. Я могу заработать достаточно денег с помощью банджо (струнный музыкальный инструмент — прим. «Ленты.ру»), чтобы покрыть расходы на данный момент», — рассказал Пау.