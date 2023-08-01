Огромный паук позвонил в дверь и напугал спящую пару

Джон Вуд и его жена Ребекка отдыхали в Озерном крае, когда в три часа ночи кто-то позвонил в дверь их дома. Установленное на телефоне приложение разбудило спящих Вудов и уведомило пару о том, что сработал детектор на двери. Когда 35-летний Джон стал проверять видеотрансляцию, рассчитывая увидеть на записи воров или хулиганов, он не обнаружил там людей. К его удивлению, в объективе был только огромный паук. Членистоногре умудрилось нажать на кнопку звонка одной из восьми лапок.