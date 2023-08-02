На свадьбе в Дагестане друг жениха приковал его к себе

В Дагестане на свадьбе друг приковал к себе жениха, чтобы его не украли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Как сообщают авторы, в рамках национальных традиций на подобных мероприятиях могут украсть невесту или будущего главу семьи. После этого родственники или односельчане могут отдать выкуп.

Другу жениха не понравилась традиция, поэтому он приковал к себе виновника торжества. На свадьбе выяснилось, что мужчина забыл ключ. В результате другу пришлось участвовать в традиционном танце вместе с женихом и невестой.