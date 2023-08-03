В Англии паук позвонил супружеской паре в дверь
Английская супружеская пара отправилась на уик-энд за город, оставив свою квартиру. В три часа ночи на телефон мужчины пришло сообщение, что кто-то звонит в дверь их дома.
Установленная сигнализационная система предложила посмотреть, кто пришел через камеру над входной дверью.
Однако через секунду в кадре появился огромный паук, который заглядывал вовнутрь. Потом он уполз и снова раздался звук звонка и жене показалось, что кто-то прохрипел в домофон: «Есть кто?».
Супруги решили прервать свой отдых и отправились срочно домой, пишут «Аргументы недели» со ссылкой на Mirror.
Ранее сообщалось,что в США мужчина попытался избавиться от паука, но вместо этого устроил крупный лесной пожар.