Огромный паук позвонил в дверь британцев и сильно их напугал

О случившемся сообщает Mirror. Как пишет издание, в какой-то момент стала сигналить электронная система Ring, оповещая, что кто-то звонит в их дверь. Эта система имеет подключение к интернету и дает возможность посмотреть происходящее на пороге дома фактически из любого места.

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Когда Джон Вуд и его супруга Ребекка посмотрели в электронный «глазок» в Сети, то они были очень удивлены увиденным. Это были не грабители, как сначала показалось, но испуг был не меньше.

«… Мы увидели, как перед камерой ползёт паук, словно инопланетянин какой-то. Жена его первой увидела и не на шутку испугалась — вплоть до того, что сказала мне, что не хочет возвращаться домой», — поделился своими впечатлениями от увиденного Джон.

В дверь «позвонил» огромный паук, который из-за своего размера смог активировать датчик движения, разбудив семейную пару в три часа ночи.