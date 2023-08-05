Обманщица вышла замуж за 27 богатых мужчин и обокрала их

По сведениям правоохранителей, преступления поддельная невеста совершила в городе Сринагар (союзная территория Джамму и Кашмир) с помощью нескольких сообщников.

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Так, свахи подыскивали ей состоятельных мужчин, показывали им фото потенциальной супруги и убеждали жениться на ней. После свадьбы новоиспеченная супруга исчезала из дома мужа с его деньгами и золотыми ювелирными изделиями. В общей сложности она смогла обмануть как минимум 27 мужчин.

По словам одного их потерпевших, перед побегом обманщица сказала, что ей нужно срочно увидеть родителей. От другого богатого мужа подставная жена сбежала во время совместной поездки в клинику.