Бесстрашная собака спасла хозяйку от ядовитой черной мамбы

В поселке неподалеку от города Дурбан, Южно-Африканская Республика (ЮАР), бесстрашный пес спас хозяйку от ядовитой змеи. Об этом сообщает Newsweek.

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Собака Бенджи лаяла на что-то под столом, стоящим во дворе дома. Пес и раньше находил змей на территории участка и предупреждал хозяйку, поэтому та сразу обратилась к ловцу змей Нику Эвансу.

«Обычно я крайне скептически отношусь к просьбам поймать змею, которую даже не видели. Но я знаю эту собаку и был на этом участке, так что понял, что лучше проверить», — рассказывает змеелов.

Эванс с женой приехали к дому и, посмотрев в щель между досок под столом, действительно обнаружил там змею. Сначала змеелов решил, что под досками притаилась мозамбикская кобра, но отодвинув их понял, что на территорию участка заползла ядовитая черная мамба. Эвансу удалось поймать змею. Ее длина составила около двух с половиной метров.

По словам змеелова, эта ситуация показала, как важно прислушиваться к домашним питомцам. По его мнению, если бы хозяйка вовремя не обратилась за помощью, ядовитая змея могла бы выползти из-под стола и укусить Бенджи.