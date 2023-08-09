Свинохвостый макак сбросил с обрыва справлявшего нужду мужчину

В таиландской провинции Ранонг 44-летний мужчина подвергся нападению агрессивных обезьян. Как сообщает The Thaiger, одна из них сбросила его с обрыва, а другие накинулись на него, когда он упал.

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Инцидент произошел, когда Мани Читдутсади остановил свой автомобиль у крутого обрыва и вышел, чтобы справить нужду. В этот момент рядом с ним появился свинохвостый макак. Он набросился на мужчину, и тот, отбиваясь, сорвался с 50-метровой высоты. Внизу его атаковали более 10 приматов.

Свидетелем нападения стал проезжавший мимо автомобилист. Он пришел на помощь Читдутсади и начал кидать в обезьян камни. Ему удалось отпугнуть животных, после чего он вызвал полицию.

Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Его состояние оценивается как стабильное.

Читдутсади заявил, что впервые столкнулся с агрессивным поведением животных, хотя часто ездил по этой дороге.