Мать отказывается травить вшей на голове у дочери, потому что она веган

Мать из Австралии отказывается травить вшей на голове у дочери, потому что является веганом, пишет LADBible.

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Об этом рассказала соседка австралийки, чьи дочери дружат. По словам женщины, когда девочка была у них в гостях, она заметила, что школьница постоянно чесала голову. Осмотрев ее волосы, домохозяйка увидела, что ребенок буквально кишит вшами.

Она рассказала об этом матери девочки, но та ответила, что прекрасно знает о проблеме, но не собирается травить вшей, так как является веганом. Кроме того, женщина не хочет состригать волосы у дочери и считает, что проблема скоро решится сама собой.

«Соседка добавила, что вычесывала вшей в траву, чтобы у них был шанс выжить. У меня буквально челюсть упала на пол», — добавила австралийка.