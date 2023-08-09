В туристическом районе Бали из-под асфальта вылезли крокодилы

В туристическом районе Улувату на острове Бали, Индонезия, проводили дорожные работы. Вскрыв асфальт, рабочие увидели, как из-под него выбрались два больших крокодила.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Информации о пострадавших нет. Также неизвестно, что стало с животными.

Некоторое время назад на пляже в Куте был обнаружен трехметровый крокодил. Спасатели вместе с местными жителями поймали рептилию, ее вес составил более 100 килограммов. Позже животное передали агентству по охране природных ресурсов Денпасара.