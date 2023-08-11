Злопамятный ворон облаял собаку после бессонной ночи

Живущий там щенок жил по своему графику: днем спал, а ночью лаял и рычал. Так, в одну из ночей вся деревня наслаждалась собачьими воплями. Причём они мешали не только людям, но и семейству воронов, которые жили над конурой. Уже ближе к обеду щенок успокоился и собирался лечь спать. Но к нему с ветки спустился один из воронов.