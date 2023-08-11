Злопамятный ворон облаял собаку после бессонной ночи
Странного ворона заметили в Волгореченске, узнал KOSTROMA.TODAY. Об этом сообщила газета «Век». Необычную историю рассказал читатель.
По его словам, на даче родственников на высоких деревьях поселилось семейство воронов. А ровно под ними находилась собачья будка.
Живущий там щенок жил по своему графику: днем спал, а ночью лаял и рычал. Так, в одну из ночей вся деревня наслаждалась собачьими воплями. Причём они мешали не только людям, но и семейству воронов, которые жили над конурой. Уже ближе к обеду щенок успокоился и собирался лечь спать. Но к нему с ветки спустился один из воронов.
«Вдруг раздалось громкое «гав», и, если вы подумали, что эта реплика принадлежит собаке, то вы глубоко заблуждаетесь. Какой-то странный звук, похожий не то на лай, не то на карканье вырвался из клюва ворона», — говорится в газете.
В итоге собака так перепугалась, что спряталась в будку, но ворон продолжал издавать лающие звуки, видимо, из мести за бессонную ночь.