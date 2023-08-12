Глухая кошка принесла уволенному программисту славу, деньги и успех у женщин

В последнее время Великобритания зачитывается книгой американского экспата Трэвиса Нельсона «История невероятной дружбы. Поездки с Сигрид». В ней он рассказывает, как кошка по прозвищу Сигрид спасла его от депрессии. Вместе с ней он стал путешествовать по стране на велосипеде и сам не заметил, как прославился в соцсетях. «Лента.ру» ознакомилась с его историей и попросила психолога объяснить, действительно ли домашние питомцы помогают сохранить ментальное здоровье.

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Трэвис страдал от депрессии после увольнения

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Белую кошку породы норвежская лесная Трэвис завел в 2017 году. Год выдался непростым: он потерял работу и страдал от сильнейшей депрессии, затем начал пить. Бывали дни, когда ему не хватало сил даже на то, чтобы оторвать голову от подушки. Ему казалось, что изчезни он, никто этого даже не заметит.

После 70-часовых рабочих недель Трэвис не знал, что делать, оказавшись наедине с собой. «Коктейль из антидепрессантов, прописанный мне врачом, отправлял меня в еще более глубокую депрессию и делирий. Иногда я не спал совсем. Мне казалось, что спасения от психического нездоровья нет», — вспоминает он.

Жизнь стала налаживаться только после того, как Трэвис завел Сигрид. Вскоре он женился на своей девушке и вместе с ней переехал в Лондон, чтобы присоединиться к отрывшемуся там стартапу своего знакомого.

В Лондоне Трэвис стал гулять с кошкой на поводке — он делал так и в США, и Сигрид быстро полюбила прогулки. «Ей потребовалось несколько дней, чтобы привыкнуть, но вскоре наши ежедневные прогулки стали многочасовыми. Когда над ней летали птицы, она дрожала от возбуждения, у нее был настоящий сенсорный перегруз», — вспоминает он.

Поездки с кошкой в багажнике помогли Трэвису пережить тяжелые времена

В Лондоне кошка освоилась и, по словам Трэвиса, завела друзей среди соседей. Но едва семья привыкла к новой обстановке, как грянула пандемия COVID-19. В Великобритании объявили карантин, Трэвиса снова сократили, а затем стартап и вовсе закрылся.

«Последнее, чего мне тогда хотелось, — это снова катапультироваться в маниакально-депрессивный психоз двухгодичной давности, — вспоминает он. — Я боялся, что излишки свободного времени выпустят на волю моих демонов».

У Трэвиса появилась идея вернуться к своему старому увлечению — катанию на велосипеде. Но ему не хотелось оставлять кошку дома, поэтому на время катания он сажал ее в рюкзачок на груди. Позже Сигрид перебралась в велосипедный багажник-корзинку, специально приспособленный для кошек. Чтобы она не вывалилась, ее теперь пристегивают эластичным ремнем.

Прогулки на велосипеде с Сигрид помогли Трэвису занять свободное время и стали ключом к новым знакомствам и хорошему настроению. «Она стала моим противоядием от рутины. Всякий раз, когда мне говорили, какая красивая у меня кошка или улыбались нам, мое настроение улучшалось», — признается он. Сама кошка комплиментов, увы, не слышала — у нее, как и у многих других белых котов, плохой слух.

Вскоре популярность Сигрид удалось монетизировать. Трэвис стал записывать прогулки с кошкой на видеокамеру и выкладывать в социальные сети, и однажды на связь с мужчиной вышел сайт о животных, желавший размещать у себя ролики с Сигрид в обмен на небольшое вознаграждение. Со временем суммарное число подписчиков Трэвиса в TikTok и других соцсетях приблизилось к миллиону, и ему стали регулярно предлагать заработать на рекламе.

«Невозможно грустить, когда вокруг тебя так много улыбаются»

Лондонцы рады погладить Сигрид и поприветствовать ее хозяина, но некоторые идут дальше. «Я удивился, как много женщин хотят познакомиться со мной онлайн. Сначала задают невинные вопросы о Сиги, а потом приглашают на свидание. Вообразить себе не мог, что стану объектом такого интереса, когда мы переехали в Лондон», — смеется Трэвис.

Он не скрывает, что ему приятно видеть, как его кошка радует других. «Она спасла меня от депрессии и суицидальных мыслей. Теперь наши совместные прогулки наполняют каждый день новыми возможностями. Невозможно грустить, когда вокруг тебя так много улыбаются, онлайн и офлайн», — признается он.

Как-то после долгой поездки мы с Сиги сидели и вместе смотрели в окно, и я вспомнил, какими неуверенными когда-то были мы оба. От поездки к поездке меня охватывало спокойствие. «Я люблю каждый день проводить с тобой», — подумал я и нагнулся, чтобы поцеловать ее. Мне нравится, как мы радуем людей. Кто мог такое предсказать? Трэвис Нельсон

Общение с животными полезно для психики

Животные, поддающиеся дрессировке, часто становятся настоящими терапевтами и участвуют в реабилитационных программах для людей с ментальными и физическими проблемами. Американские ученые выяснили, что общение с собаками благоприятно сказывается на психике человека. Данные об этом опубликовало Национальное общественное радио со ссылкой на Университет содружества Вирджинии (Virginia Commonwealth University).

Авторы исследования пришли к выводу, что от пяти до 20 минут, проведенных в общении с собакой, уменьшают уровень гормона стресса кортизола и повышают уровень гормона хорошего настроения — окситоцина.

Кроме того, взаимодействие с собаками связывают с улучшением здоровья сердца и повышением физической активности. Директор Центра взаимодействия человека и животных в Университете содружества Вирджинии Нэнси Джи уточнила, что во время общения с человеком уровень окситоцина растет и у собак.

Комментарий специалиста

Олеся Зайко, психолог: