Турнир по поеданию арбузов среди капибар провели в Японии

В Японии провели необычный турнир. Речь идет о Капилимпиаде –соревновании по поеданию арбузов, в котором принимают участие капибары. Победила самка по кличке Люффа.

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Капилимпиада проводится в Стране восходящего солнца с 2015 года. В ней участвуют грызуны из пяти японских зоопарков. До этого капибар собирали в одном месте, однако после начала пандемии COVID-19 мероприятие проводят удаленно: сотрудники зоосадов записывают зверьков на видео и засекают время.