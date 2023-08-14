Турнир по поеданию арбузов среди капибар провели в Японии
В Японии провели необычный турнир. Речь идет о Капилимпиаде –соревновании по поеданию арбузов, в котором принимают участие капибары. Победила самка по кличке Люффа.
Капилимпиада проводится в Стране восходящего солнца с 2015 года. В ней участвуют грызуны из пяти японских зоопарков. До этого капибар собирали в одном месте, однако после начала пандемии COVID-19 мероприятие проводят удаленно: сотрудники зоосадов записывают зверьков на видео и засекают время.
Капибарам дают 500 граммов арбуза. В этом году быстрее всех с лакомством расправилась Люффа из зоопарка Сайтамы. Самка съела свой кусок за 89 секунд. В результате на 33 секунды был побит ее рекорд 2022 года, пишет газета Mainichi.