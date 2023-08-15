Студентка инсценировала свое похищение ради денег от родителей

21-летняя студентка из индийского города Канпур, штат Уттар-Прадеш, инсценировала собственное похищение, чтобы получить денежный выкуп от родителей. Об этом сообщает The Times of India.

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Хансика Верма ушла из дома 4 августа. Затем она отправила родителям видеозапись, на которой с повязанным на лице платком утверждала, что ее похитили. После этого сообщник девушки, 22-летний мужчина по имени Радж, позвонил обеспокоенным родителям и потребовал выкуп в размере одного миллиона рупий (1,1 миллиона рублей).

Отец Хансики сразу обратился в полицию с заявлением о похищении дочери. Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро выследить Хансику и Раджа. Их нашли на железнодорожной станции. Выяснилось, что похищение было инсценировано с целью получения денежного выкупа. Преступников арестовали.

В ходе расследования также стало известно, что Хансика и Радж состоят в браке. Девушка тайно вышла замуж за мужчину 22 мая. Отмечается, что в прошлом у Раджа уже были проблемы с законом. Мужчина был замешан в ограблении.

Хансику и Раджа обвинили в вымогательстве и преступном сговоре и отправили в тюрьму.