Сестры потратили $200 тысяч, чтобы стать похожими на Барби

Сестры из Великобритании потратили более $200 тыс. на пластические операции и косметологические процедуры, чтобы превратиться в кукол Барби. Об этом сообщает NY Post.
26-летние Дейзи и Долли Симпсон признались, что превратиться в «безупречно красивых малышек» — их общая мечта с самого детства. Девушки начали свой путь к преображению в 2020 году. За это время сестры прошли через множество пластических операций, включая увеличение груди, лабиапластику, ринопластику и бразильскую подтяжку ягодиц. Помимо хирургического вмешательства сестры корректировали черты лица с помощью инъекционных методик.
«До того, как мы что-то сделали, мы выглядели просто банально. Мы не чувствовали себя такими женственными, и нам казалось, что наша внешность не соответствует нашему характеру и стилю. Нам больше нравится выглядеть как куклы Барби», — рассказала журналистам Долли Симпсон.
Девушки отметили, что до того, как они начали делать пластические операции, они были «весьма неуверенны в своей внешности».
«Нам всегда нравились яркие блондинки с потрясающим загаром и большой грудью, похожие на кукол. Большую часть детства мы с Дейзи фантазировали о том, чтобы стать Барби», — добавила Долли Симпсон.