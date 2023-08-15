Сестры потратили $200 тысяч, чтобы стать похожими на Барби

«До того, как мы что-то сделали, мы выглядели просто банально. Мы не чувствовали себя такими женственными, и нам казалось, что наша внешность не соответствует нашему характеру и стилю. Нам больше нравится выглядеть как куклы Барби», — рассказала журналистам Долли Симпсон.