Женщина в Индонезии вышла замуж за 16-летнего сына лучшей подруги

В Индонезии 41-летняя женщина вышла замуж за 16-летнего сына лучшей подруги, пишет Mothership. Через четыре дня после свадьбы пара развелась из-за общественного резонанса.

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Как пишут СМИ, женщина по имени Мариана была знакома с подростком Кевином еще с тех пор, когда он был ребенком. Мальчик регулярно ходил ее магазин за покупками, кроме того, предпринимательница дружит с его матерью и живет в нескольких домах от них.

В августе Мариана и Кевин решили сыграть свадьбу, несмотря на разницу в возрасте. Мать Кевина рассказала, что сын был счастлив вместе с женщиной и был не против вступления в брак. Однако спустя четыре дня после свадьбы пара была вынуждена развестись.

После того, как про свадьбу узнала общественность, а также комиссия по защите детей, социальные службы сообщили Мариане, что она не может спать с Кевином в одной кровати, пока ему не исполнится 19 лет, кроме того, свадьба вообще не должна была состояться, так как подросток еще несовершеннолетний.