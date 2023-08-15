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Мужчина расколол головой 273 грецких ореха ради рекорда и разбил лоб

Мужчина из Индии побил рекорд по количеству расколотых головой грецких орехов за одну минуту. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Мужчина расколол головой 273 грецких ореха ради рекорда
© Lenta.ru

27-летний Навин Кумар сумел расколоть лбом 273 орехов и установил новый мировой рекорд. Мужчина тратил на один орех примерно 4,5 секунды. Кумар побил предыдущий рекорд Мухаммада Рашида, который разбил 254 ореха.

Пара спортсменов соревнуется в раскалывании максимального числа орехов уже много лет. В 2014 году Рашид установил первый мировой рекорд, расколов 150 орехов. А затем сам побил его ровно через два года, увеличив цифру до 181. Но в 2017 году в схватку вступил Кумар, он сумел расколоть 217 орехов. После Кумар и Рашид встретились в эфире итальянской передачи La Notte dei Recordi, в ходе которой Рашид снова стал рекордсменом, обновив количество разбитых лбом за одну минуту орехов до 254.

Через пять лет тренировок Кумар все же сумел отобрать у соперника титул лучшего «щелкунчика». «Чтобы доказать мой талант, я снова побил рекорд», -- сообщил Кумар представителям Книги рекордов Гиннесса. В процессе установки рекорда мужчина до крови разбил себе лоб.

По условиям состязания, потенциальные рекордсмены должны использовать только сырые грецкие орехи (Juglans regia). Они могут быть разложены в любом порядке, но претендент на рекорд может разбивать только один орех за раз. Скорлупа ореха должна быть целиком расколота по крайней мере на две части.

Ранее сообщалось о проведении ежегодного Чемпионата по заклинанию червей в Корнуолле. В этом году участники выманили 260 беспозвоночных на поверхность земли с помощью музыки и плясок и побили рекорд.