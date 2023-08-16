Популярность имени Барби в США после выхода фильм выросла на 300 процентов

По данным TMZ, число родителей, которые решили так назвать своих дочерей, выросло на 300 процентов.

При этом вырос интерес молодых родителей и к имени мужского персонажа - Кен, он вырос на 200 процентов.

Впервые популярность имени Барби наблюдалась после появления куклы на рынке - в 1959-м, пик случился через пять лет, а после пошёл на спад. Долгое время имя или прозвище Барби считалось оскорбительным, но теперь парадоксальным образом может стать новым символом феминизма. Наиболее активно имя Кен родители давали в 1963-м.