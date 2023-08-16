Костюм донер-кебаба ушел с аукциона за 1,1 миллиона рублей
Костюм канадской версии донера-кебаба был продан на государственном аукционе за £9,343 (1,140,604 рубля). Об этом пишет The Guardian.
Адиль Асим, владелец ресторана PrimeTime Donair and Poutine, признался, что приобрел костюм из-за наличия в донере-кебабе листьев салата латук.
«Мы включились в гонку, чтобы забрать костюм донера, но решили остаться до конца из-за того, что говорили люди, которые делали ставки против нас. Несколько кафе, продающих донеры в Приморских провинциях, дали интервью СМИ и сказали, что, если бы они купили костюм, то бы убрали салат», — сказал Асим.
Согласно его рецептуре, донер-кебаб без листьев салата латук не готовится.
«Я родился и вырос в Альберте. Я ем донеры здесь около 40 лет, а последние 18 лет продаю их. И поэтому я точно знаю, что примерно 90% донеров, которые мы продаем в Альберте, содержат латук», — сказал он.
Изначально костюм высотой 142 см был заказан властями провинции Альберта для видео-кампании по безопасности дорожного движения, рассказывающей об опасности вождения под наркотическим опьянением. Однако реклама показалась чиновникам слишком легкомысленной, а костюм отправили пылиться на склад.