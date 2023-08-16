Костюм донер-кебаба ушел с аукциона за 1,1 миллиона рублей

«Мы включились в гонку, чтобы забрать костюм донера, но решили остаться до конца из-за того, что говорили люди, которые делали ставки против нас. Несколько кафе, продающих донеры в Приморских провинциях, дали интервью СМИ и сказали, что, если бы они купили костюм, то бы убрали салат», — сказал Асим.