Леопард охотился на бабуинов и сам стал их добычей

Автор видео Рики де Фонсека ехал на автомобиле, когда заметил рядом с обочиной охотящегося леопарда. Мужчина решил заснять его. В начале ролика хищник идет вдоль дороги, подбираясь к группе бабуинов, которая сидит неподалеку на асфальте. Леопард прыгает вперед и вызывает у бабуинов испуганные крики. Однако бросившиеся было бежать обезьяны быстро понимают, что численное преимущество на их стороне. Вожак стаи решительно кидается навстречу леопарду, а вместе с ним сбитого с толку хищника атакуют и остальные. Обезьяны буквально укладывают его на лопатки, не позволяя встать. Запаниковавший леопард с трудом вырывается и убегает с дороги в высокую траву.