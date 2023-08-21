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Британка продала дом, чтобы сделать пластику груди

Жительница Великобритании продала свой дом, чтобы позволить себе пластическую операцию по уменьшению груди. Об этом сообщает NY Post.

Британка продала дом, чтобы сделать пластику груди
© Газета.Ru

33-летняя Виктория Марш была вынуждена пойти на крайние меры, так как слишком большая грудь причиняла ей много неудобств.

Женщина уточнила, что проблемы с бюстом начались у нее в возрасте шестнадцати лет, а после рождения детей все только ухудшилось.

"Я мучилась от постоянных мышечных болей в шее и инфекции на коже под грудью. Я постоянно пользовалась тальком, но это не помогало", - поделилась женщина.

По словам Марш, операции по уменьшению груди не финансируются системой здравоохранения Великобритании, поэтому она продала свой дом и оплатила процедуру самостоятельно.

Женщина уточнила, что выручила за дом $13 тыс, и еще $3,8 тыс. взяла в кредит.

Виктория Марш призналась, что после операции она чувствует себя "легче" и увереннее.

"Это того стоило, ведь качество моей жизни улучшилось в тысячу раз. Теперь с смогу гораздо больше делать с детьми. И смогу носить то, что хочу носить, а не то, что подходит по размеру", - добавила женщина.