Британка продала дом, чтобы сделать пластику груди

Жительница Великобритании продала свой дом, чтобы позволить себе пластическую операцию по уменьшению груди. Об этом сообщает NY Post.

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33-летняя Виктория Марш была вынуждена пойти на крайние меры, так как слишком большая грудь причиняла ей много неудобств.

Женщина уточнила, что проблемы с бюстом начались у нее в возрасте шестнадцати лет, а после рождения детей все только ухудшилось.

"Я мучилась от постоянных мышечных болей в шее и инфекции на коже под грудью. Я постоянно пользовалась тальком, но это не помогало", - поделилась женщина.

По словам Марш, операции по уменьшению груди не финансируются системой здравоохранения Великобритании, поэтому она продала свой дом и оплатила процедуру самостоятельно.

Женщина уточнила, что выручила за дом $13 тыс, и еще $3,8 тыс. взяла в кредит.

Виктория Марш призналась, что после операции она чувствует себя "легче" и увереннее.