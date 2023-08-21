Незнакомец несколько месяцев прятался под домом женщины

Жительница Калифорнии Эшли Гуардино обнаружила, что под ее домом несколько месяцев прятался незнакомец. Об этом она рассказала в TikTok.

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Внимание женщины привлек странный шум. Она вышла на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. Неожиданно возле входной двери зашевелилась трава, а затем из-под дома высунулась чья-то рука.

«Мужчина жил здесь несколько месяцев. Представьте, как это страшно — видеть руку, которая тянется из-под дома», — поделилась американка.

Полицейские, которых вызвала женщина, извлекли незваного гостя и арестовали его. По словам Гуардино, он находился под воздействием наркотиков.