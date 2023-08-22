В США собака съела паспорт и расстроила свадьбу своего хозяина
Любимый пес жителя Бостона помешал своему хозяину сыграть свадьбу. Он съел паспорт владельца, передает «МИР 24» со ссылкой на издание Boston Herald.
Жениха зовут Донато Фраттароли, а его невесту – Магда Мазри. Они собирались пожениться в Италии 31 августа. Однако бракосочетание расстроил золотистый ретривер по кличке Чики. Пока его хозяин с будущей супругой оформляли необходимые документы в мэрии, собака пообедала паспортом.
«Наш пес решил, что не хочет, чтобы мы уезжали и женились», – предположил Фраттароли.
Однако мужчина решил не принимать во внимание мнение животного и подал заявление на восстановление паспорта.