Женщина пролетела пять тысяч километров на свадьбу друга и ошиблась адресом

Жительница США пролетела 5000 километров в Великобританию на свадьбу друга, ошиблась адресом и попала не на то мероприятие. Об этом сообщает Daily Mail.

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Арти Мала прилетела в Глазго из Вашингтона, чтобы поздравить своего друга Гаурава с бракосочетанием. После долгого перелета и поездки на такси по городу американка приехала на торжество, но вскоре женщина поняла, что это не та свадьба.

Вместо Гаурава Мала увидела незнакомую пару — Кейтлин и Стивена, которые отмечали свадьбу в зале Pollokshaws Burgh Hall. Оказалось, что ее друг женился в зале Pollokshields Burgh Hall, который находится в 1,6 километра от первого.