В США медведь забрался в дом, объелся и уснул на кровати

Медведь в Калифорнии зашел в дом мужчины, съел всю еду и уснул на его кровати, пишет издание UPI. К счастью, американцу не пришлось выгонять зверя — тот ушел сам.

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Как рассказал мужчина по имени Брайан, он вместе с друзьями плавал на лодке по озеру, когда на его телефон пришло оповещение — кто-то пробрался в дом. После этого американец удаленно подключился к камерам, установленным в жилище, и увидел там огромного черного медведя.

«Я увидел, что медведь спит на моей кровати!» — вспоминает мужчина.

С помощью специальной функции Брайан активировал в доме сирену. Громкий звук разбудил медведя, и он сбежал через разбитое окно обратно в лес. Вернувшись домой, мужчина обнаружил, что хищник оставил после себя бардак: разбил стекла и телевизор, разбросал мусор, разорвал постельное белье и съел всю еду, оставшуюся на столе.