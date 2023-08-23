Женщина продала дом ради операции по уменьшению груди

Жительница британского города Нанитон, графство Уорикшир, продала дом ради того, чтобы оплатить операцию по уменьшению груди. Об этом сообщает Daily Mirror.

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33-летняя Виктория Марш всегда стеснялась своего внушительного размера груди. Уже в юном возрасте она заметила, что люди часто обращают внимание на ее особенность. После того как Марш родила и выкормила двоих детей, ее грудь стала еще больше и достигла восьмого размера.

«Она постоянно давила на ребра. Я пыталась избавиться от боли в плечах с помощью физиотерапии. Следы от лифчика там не проходили. И я постоянно присыпала тальком под грудью», — вспоминает британка. Помимо этого, Марш не могла поднять на руки детей и носить одежду, которая ей нравилась.

Желая избавиться от постоянного дискомфорта, женщина решилась на операцию по уменьшению груди. Она обратилась в Национальную службу здравоохранения Англии, надеясь сделать операцию бесплатно, однако получила отказ. Тогда Марш решила самостоятельно оплатить дорогостоящую процедуру. Женщина вложила в операцию стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей) деньги с продажи своего дома, а также взяла кредит в размере трех тысяч фунтов стерлингов (356 тысяч рублей). Хирурги успешно провели операцию, уменьшив грудь Марш до третьего размера.

Теперь женщина утверждает, что решение сделать операцию было лучшим в ее жизни. «Я стала намного легче. Спина не болит. Я могу гораздо активнее заниматься детьми. Могу носить то, что хочу, и не стесняться себя», — подытожила Марш.