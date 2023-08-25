Корова подружилась с королевской коброй и попала на видео

Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда опубликовал в соцсети X (Twitter) видео о корове, которая подружилась с ядовитой змеей.

«Это трудно объяснить. Доверие между ними установилось через настоящую любовь», — написал Нанда.

На видео попал момент встречи двух животных. Корова с интересом разглядывает королевскую кобру с раскрытым капюшоном, та тоже выглядит заинтересованной. Неожиданно корова начинает лизать и нюхать змею. Кобра спокойно терпит это и не спешит ее кусать.

Запись набрала около 130 тысяч просмотров и почти 3000 лайков. Многие пользователи сочли видео удивительным. Некоторые из них выразили недоверие и усомнились в реальности происходящего.