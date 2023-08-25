Немец потратил 8 лет на изменение внешности и теперь пугает людей

Мужчина из Германии потратил восемь лет и $2500 на изменение своей внешности, но теперь он пугает людей, пишет Daily Mail. Впрочем, по словам немца, ему все равно, что о нем подумают другие.

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Как рассказал 24-летний Дэнни Энглерт, он потратил восемь лет, чтобы его лицо было максимально непохоже на человеческое. Ради этого мужчина изменил форму ушей, сделал татуировки на глазных яблоках и лице и добавил в свой образ большое количество пирсинга.

«Мне не нравятся люди и то, что они делают друг с другом и с миром, в котором живут», — объяснил свой поступок Дэнни.

Немец самостоятельно сделал почти все модификации своего тела, иногда обращаясь за помощью к товарищам. Энглерт уверен, что это позволило ему сэкономить тысячи долларов. Кроме того, Дэнни считает, что настолько преуспел в этом деле, что теперь меняет внешность других людей, которые обращаются к нему.

«Я изучаю модификацию тела уже довольно давно, и мои друзья приходят ко мне за пирсингом или шрамированием», — рассказал мужчина.

Правда, как признается Дэнни, в его образе есть и минусы. По словам Энглерта, на него часто нападают незнакомцы, называя «дьяволом». Однако мнение чужих людей для мужчины не имеет значения.