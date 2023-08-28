Названа самая прожорливая змея в мире

Зоологи из Университета Цинциннати (США) установили, что африканская яичная змея Dasypeltis gansi способна проглотить добычу, которая превосходит ее по массе в четыре-пять раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Zoology.

Dasypeltis gansi — африканская яичная змея. Общая длина представителей этого рода колеблется от 80 см до 1 м. Эта змея способна заглатывать яйцо целиком, не разрушая при этом скорлупу.

Голова у этой змеи небольшая, зубы сильно редуцированы, а кости черепа чрезвычайно подвижны, что позволяет очень широко раскрывать пасть и глотать крупную добычу. Авторы изучили строение черепа змеи и установили, что она может разинуть рот в три-четыре раза шире, чем другие подобные змеи.

По словам авторов, такая способность появилась в ходе адаптации к жизни. Змея была вынуждена приспособиться к пище сферической формы. У змей, которые едят более вытянутых животных, такой необходимости развивать рот не возникло.