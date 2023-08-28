Кот поставил рекорд по прыжкам через скакалку

Кот по имени Киткэт из США стал рекордсменом по количеству прыжков через скакалку. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

13-летний Киткэт сумел поставить рекорд и за минуту перепрыгнул через скакалку девять раз. Это достижение стало результатом многолетних тренировок, которые проводила его хозяйка Триша Сейфрид. Кроме прыжков через скакалку, Киткэт знает около двух десятков команд, может «дать пять», мяукать по просьбе и кувыркаться.

Прыжки через скакалку — его самый впечатляющий трюк, но из-за его возраста мы не просим об этом слишком часто. Его самая любимая команда — это «дай пять». Он любит делать ее, когда встречается с поклонниками на мероприятиях.

Много лет назад Сейфрид нашла Киткэта в амбаре своей фермы. Когда ему исполнилось полгода, он уже прыгал через веревку перед зрителями.