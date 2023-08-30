Британка проиграла иск о дискриминации за обращение "умная женщина"

Бывшая госслужащая из Великобритании проиграла судебный иск о дискриминации по половому признаку, который она подала против сотрудника министерства обороны королевства, назвавшего ее умной женщиной. Об этом сообщает Telegraph.

Сама Кристин Роджерс также работала в военном ведомстве, в суд она подала после увольнения. Высокопоставленный армейский офицер назвал коллегу «умной женщиной», а также отметил, что она «не любит мужчин».

«Все иски о дискриминации по половому признаку, выдвинутые госпожой Роджерс, были отклонены, а судья назвал ее «сверхчувствительной», — пишет Telegraph.