UPI: стая гиен отбила своего сородича из лап льва и попала на видео

В ЮАР стая гиен напала на льва и спасла своего сородича из лап хищника, пишет издание UPI. Момент схватки между животными попал на видео. Как рассказал Мэдди Лоу, инцидент произошел во время сафари в ЮАР, на которое он поехал вместе с друзьями. Стая гиен доедала останки другого животного, когда им помешал лев. Зверь, по словам мужчины, появился буквально из ниоткуда. Почуяв опасность, члены стаи разбежались по сторонам, но одна особь сама стала добычей для льва. Лоу добавил, что лев почти сделал из гиены обед, но на помощь жертве прибежали ее собратья, напавшие на "царя зверей". Им удалось отбить из его лап своего сородича, и хищнику пришлось остаться ни с чем. После того, как Мэдди опубликовал в соцсетях видео с места событий, комментаторы оценили сплоченность и мужество гиен. "Гиен, честно говоря, недооценивают, они не заслуживают той ненависти, которую всегда получают. Приятно видеть, как они заботятся друг о друге", - считает один из зрителей.