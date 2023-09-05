В Индии кобра обвилась вокруг ноги спящей женщины в штате Уттар-Прадеш и вынудила ее молиться несколько часов в ожидании змеелова. Об этом сообщает India Today.

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Митлеш Ядав проснулась от того, что что-то сжало ее ногу, и увидела ядовитую змею. Женщина сумела сохранить самообладание и начала молиться, чтобы рептилия уползла, не причинив ей вреда. Она обратилась к Шиве — божеству, которое известно своей привязанностью к змеям.

«Я спала со своими двумя детьми, а когда проснулась, увидела змею, обившуюся вокруг ноги. Я попросила мать увести детей и ждала несколько часов, пока она не уползет», — рассказала индианка.

Она призналась, что в какой-то момент решила, что не выживет, и начала думать о том, кто позаботится о ее детях. Вскоре к молитве присоединилась вся семья женщины и даже соседи.