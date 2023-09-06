Укусивший питона за хвост охранник на следующий день выиграл в лотерею

Мужчина выиграл в лотерею много денег, после того как ночью на него напал питон. Инцидент случился еще несколько дней назад в Таиланде.

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68-летний охранник фабрики Сарают Малахан спал ночью на рабочем месте. Вдруг на его атаковал питон. Огромная змея обвила его тело, вцепившись в ногу. Таец проснулся и начал бороться с рептилией. Питон ослабил хватку, после того как охранник укусил его за хвост.

«Если бы я не начал бороться, то распрощался бы с жизнью», – рассказал Малахан журналистам.

По его мнению, причиной нападения стало тамариндовое дерево. Его недавно срубили двое рабочих. Вероятно, там проживала рептилия. Позднее мужчина обнаружил рядом 10 змеиных яиц, он забрал их и съел. Вероятно, именно из-за этого змея к нему приползла.