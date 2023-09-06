Укусивший питона за хвост охранник на следующий день выиграл в лотерею
Мужчина выиграл в лотерею много денег, после того как ночью на него напал питон. Инцидент случился еще несколько дней назад в Таиланде.
68-летний охранник фабрики Сарают Малахан спал ночью на рабочем месте. Вдруг на его атаковал питон. Огромная змея обвила его тело, вцепившись в ногу. Таец проснулся и начал бороться с рептилией. Питон ослабил хватку, после того как охранник укусил его за хвост.
«Если бы я не начал бороться, то распрощался бы с жизнью», – рассказал Малахан журналистам.
По его мнению, причиной нападения стало тамариндовое дерево. Его недавно срубили двое рабочих. Вероятно, там проживала рептилия. Позднее мужчина обнаружил рядом 10 змеиных яиц, он забрал их и съел. Вероятно, именно из-за этого змея к нему приползла.
На этом везение тайца не закончилось. На следующий день он купил 10 лотерейных билетов, некоторые из них оказались выигрышными. Малахан стал обладателем трех миллионов батов (более 8 млн рублей), сообщает местный телеканал 3PlusNews.