В США медведь ворвался в дом и выпил коктейли хозяев

В штате Флорида хищник проник в жилой дом и украл несколько напитков из холодильника. Об этом сообщает The New York Post.

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Инцидент произошел в городе Лейк-Мэри. Когда медведь пробрался в патио, дома был только 13-летний подросток. Он стал снимать через окно и комментировать происходящее.

"В нашем патио самый настоящий медведь. Боже, я никогда не видел медведей так близко", — поделился школьник.

Тем временем трехлапый медведь направился к холодильнику, где нашел алкогольные коктейли и выпил некоторые из них. Спустя некоторое время лай собаки спугнул хищника, и он сбежал.