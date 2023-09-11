В Красноярском крае мужчина снял на видео медведей, которые пытались проникнуть в бытовку, где укрылся россиянин. Ролик опубликовал сайт «Дела.ру».

На кадрах звери обнюхивают металлические контейнеры, затем их внимание привлекает бытовка, через окно которой велась запись. Подойдя к запертой двери, хищники пытаются открыть ее и пробраться внутрь. Увидев человека в окне, один из медведей вплотную приближается к нему, тычет мордой и бьет лапой по стеклу.