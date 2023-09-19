Дикого медведя поймали в парке аттракционов в США
В семейном парке развлечений в американской Флориде специалисты поймали медведя, который сидел на дереве. Из-за хищника пришлось закрывать часть парка, чтобы обеспечить спокойную остановку косолапому и безопасность посетителям.
Это оказалась взрослая самка черного медведя (барибала). Ее вывезли в район национального леса Окала к северо-западу от Орландо.
«В большинстве случаев медведям лучше предоставить место и двигаться самостоятельно, но в этой ситуации сотрудники поймали животное», – цитирует портал CBS News Комиссию по охране рыбы и дикой природы Флориды.
В Карелии неподалеку от Кижского заповедника медведи чаще стали появляться в населенных пунктах из-за хорошего урожая яблок, неправильной утилизации пищевых отходов и роста популяции этих хищников. Во Флориде трехлапый медведь по прозвищу Штатив пробрался на веранду дома и напился алкогольных коктейлей.