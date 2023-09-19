Дикого медведя поймали в парке аттракционов в США

В семейном парке развлечений в американской Флориде специалисты поймали медведя, который сидел на дереве. Из-за хищника пришлось закрывать часть парка, чтобы обеспечить спокойную остановку косолапому и безопасность посетителям.

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Это оказалась взрослая самка черного медведя (барибала). Ее вывезли в район национального леса Окала к северо-западу от Орландо.

«В большинстве случаев медведям лучше предоставить место и двигаться самостоятельно, но в этой ситуации сотрудники поймали животное», – цитирует портал CBS News Комиссию по охране рыбы и дикой природы Флориды.