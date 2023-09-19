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Российский рыбак поймал огромную щуку

17 сентября житель Пронска Александр Черников поймал щуку весом в семь килограммов. Об этом пишет ИД «Пресса».

Российский рыбак поймал огромную щуку
© 62info.ru

«<…> я отправился с друзьями на Оку вблизи Касимова <…> Как новичок на улов и не рассчитывал: закинул спиннинг, ловил на воблер. Когда он стал дергаться, я не смог вытащить удочку из воды. Где-то минут пятнадцать я «боролся» с этой рыбиной», - рассказал рыбак.

Мужчина добавил, что был удивлён, как спиннинг выдержал вес огромной рыбы. Друзья, к которыми прончанин поехал на рыбалку, поймали судака, окуня и небольшую щучку.