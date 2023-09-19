Российский рыбак поймал огромную щуку

«<…> я отправился с друзьями на Оку вблизи Касимова <…> Как новичок на улов и не рассчитывал: закинул спиннинг, ловил на воблер. Когда он стал дергаться, я не смог вытащить удочку из воды. Где-то минут пятнадцать я «боролся» с этой рыбиной», - рассказал рыбак.