Российский рыбак поймал огромную щуку
17 сентября житель Пронска Александр Черников поймал щуку весом в семь килограммов. Об этом пишет ИД «Пресса».
«<…> я отправился с друзьями на Оку вблизи Касимова <…> Как новичок на улов и не рассчитывал: закинул спиннинг, ловил на воблер. Когда он стал дергаться, я не смог вытащить удочку из воды. Где-то минут пятнадцать я «боролся» с этой рыбиной», - рассказал рыбак.
Мужчина добавил, что был удивлён, как спиннинг выдержал вес огромной рыбы. Друзья, к которыми прончанин поехал на рыбалку, поймали судака, окуня и небольшую щучку.