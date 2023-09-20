Одержимая кроссвордами женщина перестала общаться с мужем и детьми

Читатель New York Post (NYP) пожаловался на одержимую разгадыванием кроссвордов жену. Он обратился за советом к американской обозревательнице Джин Филлипс, которая ведет колонку «Дорогая Эбби».

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Мужчина рассказал, что его супруга давно увлекается кроссвордами. После того как женщина вышла на пенсию, она стала разгадывать головоломки днями напролет. По словам читателя, жена игнорирует его, отдалилась от детей и вообще редко общается с близкими из-за своего увлечения. Обеспокоенный мужчина добавил, что уже высказывал свое недовольство жене, однако ситуация осталась прежней.

Как считает Филлипс, читателю следует еще раз поговорить с женой.

«То, что она делает, несправедливо по отношению к вам и всей семье», — утверждает она.

Обозревательница добавила, что мужчина может предложить жене обратиться к психотерапевту. В случае если женщина откажется от помощи специалиста, к нему может пойти сам читатель. Филлипс также предположила, что супруги столкнулись с кризисом в браке, а кроссворды являются для женщины способом убежать от реальности.